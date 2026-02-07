Noche para el olvido de River: los memes que inundaron las redes tras el 4-1

La histórica goleada de Tigre por el Torneo Apertura no solo se jugó en la cancha: las redes sociales fueron escenario de una catarata de burlas y creatividad viral.

River vivió una noche negra en el Monumental al caer 4-1 frente a Tigre por la cuarta fecha del Torneo Apertura, y el impacto del resultado se trasladó de inmediato a las redes sociales. Mientras el clima en el estadio era de bronca e incredulidad, en X, Instagram y TikTok comenzaron a multiplicarse los memes que reflejaron el asombro por una derrota histórica del “Millonario” en su casa.

El foco principal de las cargadas digitales estuvo puesto en la actuación demoledora del Matador, especialmente en la dupla ofensiva conformada por Ignacio Russo y David Romero, que fue retratada como imparable. Al mismo tiempo, los usuarios apuntaron contra el flojo rendimiento general de River, con memes que ironizaron sobre los errores defensivos, la falta de reacción del equipo y una noche en la que nada le salió al conjunto de Núñez.

Ni siquiera Marcelo Gallardo quedó al margen del humor ácido y las críticas. El entrenador volvió a ser tendencia, tal como había ocurrido sobre el cierre del año pasado, entre cuestionamientos de los propios hinchas y burlas de los rivales. En pocas horas, la goleada de Tigre a River se convirtió en uno de los temas más comentados del Torneo Apertura, confirmando que, en el fútbol argentino, las redes sociales también juegan su partido.