Rosario Central y River no se sacaron diferencias en el Gigante de Arroyito

Los de Almirón y los de Gallardo no se sacaron diferencias y repartieron puntos en el cierre de este domingo en Rosario.

Rosario Central y River Plate igualaron 0-0 el encuentro correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura 2026, disputado en el estadio Gigante de Arroyito.

Durante los primeros minutos, el "Millonario" intentó asumir el protagonismo a partir de la posesión y el manejo de la pelota, buscando imponer su ritmo ante un Central ordenado. El conjunto visitante tuvo mayor control territorial, aunque le costó generar situaciones claras de gol.

Por su parte, Rosario Central apostó a un planteo sólido, bien plantado en defensa y atento para salir rápido de contra. El equipo local logró incomodar por momentos a la defensa de River, pero tampoco logró capitalizar sus aproximaciones.

La única chance importante de peligro fue del equipo de Gallardo que sobre el final de la primera parte tras un tiro de esquina desde el sector izquierdo, la pelota quedó en un importante tumulto y le quedó a Driussi que la empujó para poner el 1-0. Pero finalmente a instancias del VAR, el gol fue anulado por offside del atacante del equipo visitante.

En la segunda parte, el equipo de Jorge Almirón dominó más la pelota y tomó las riendas del encuentro pero aún así no consiguió llevar peligro al arco de Beltrán que consiguió mantener su valla nuevamente en cero.

Lo más destacado del complemento fue un posible penal a Di María en el borde del área grande pero el árbitro entendió que el campeón del mundo simuló por lo que no cobró dicha infracción ni tampoco apareció el VAR para intervenir.

Con este resultado el "Canalla" y el "Millonario" se reparten puntos. Al local tal vez lo deja con un sabor agridulce ya que lo ubica en el sexto puesto con cuatro puntos de nueve posibles. Mientras que el conjunto de Núñez es el único líder del grupo B con siete unidades.