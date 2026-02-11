¿Quién será el campeón para la IA? El veredicto que sacude al Torneo Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional ya empezó a mostrar su cara más competitiva. Con varias jornadas disputadas, partidazos, goleadas inesperadas y más de una sorpresa en ambas zonas, el campeonato comienza a perfilar candidatos. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer hasta conocer a los clasificados a la fase final y, sobre todo, al gran campeón del fútbol argentino.

En ese contexto de incertidumbre, la Inteligencia Artificial volvió a meterse en el debate. Tras analizar rendimientos, planteles, calendario y antecedentes recientes, el sistema lanzó un pronóstico fuerte sobre el desenlace del torneo. Y pese a la reciente goleada sufrida ante Tigre, el elegido fue River Plate.

“Mi apuesta para este Apertura 2026 es River Plate. ¿La razón? El calendario comprimido beneficia a los planteles largos. River hizo una ‘revolución’ en el mercado de verano y, al no tener competencia internacional este semestre, tiene el foco 100% puesto en el torneo local. Esa exclusividad, sumada a la mano de Gallardo, suele ser una combinación letal en el fútbol argentino”, sentenció la IA.

El análisis no quedó ahí. Según la proyección, tras un 2025 que fue considerado “el peor año de la década” para el club de Núñez —sin Libertadores y con un Mundial de Clubes discreto—, el equipo reaccionó con refuerzos de peso como Aníbal Moreno y Fausto Vera. Aunque actualmente suma 7 puntos y todavía no logró regularidad, el potencial del plantel y la experiencia del cuerpo técnico lo posicionan como favorito en las simulaciones.

Claro que no es el único en carrera. Independiente Rivadavia arrancó con puntaje ideal en su zona y llega fortalecido tras conquistar la Copa Argentina 2025, lo que alimenta la ilusión mendocina. Vélez, por su parte, es hoy el conjunto más sólido: 10 puntos en cuatro partidos y apenas tres goles en contra lo convierten en un candidato natural si sostiene ese equilibrio.

Racing también aparece en el radar. Luego de perder la final del Clausura 2025 ante Estudiantes, mantuvo la base y sumó a Valentín Carboni, uno de los jugadores más determinantes del torneo. Aunque el inicio fue irregular, la jerarquía individual y la experiencia en instancias decisivas podrían meter a la Academia en la pelea grande.

El panorama de Boca, en cambio, es más complejo según la IA. El equipo atraviesa un momento delicado bajo el interinato de Claudio “Sifón” Úbeda tras la pérdida de Miguel Ángel Russo. La derrota ante Vélez encendió alarmas y derivó en reuniones internas. A eso se suma una serie de lesiones que afectaron la estructura, aunque la recuperación de Cavani y Merentiel genera expectativas de cara a las próximas fechas.

El pronóstico final para el Xeneize es claro: semifinales del Apertura 2026. ¿El motivo? La doble competencia. A diferencia de River, Boca disputará la Copa Libertadores y, cuando comience la fase de grupos, el desgaste físico y mental podría pasar factura. Para la IA, esa diferencia de enfoque será determinante en la definición. Así, el veredicto ya está sobre la mesa: si nada extraordinario ocurre, la “combinación letal” de plantel largo, calendario favorable y Gallardo al mando inclinaría la balanza en favor del Millonario.