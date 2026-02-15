Sin crédito, sin juego y ¿sin técnico? Boca no arranca y empató con Platense en La Bombonera

El "Xeneize" volvió a dejar una imágen muy opaca y esta vez fue en La Bombonera ante su gente.

Por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026, Boca Juniors igualó 0-0 con Platense en La Bombonera y el público reprobó lo visto por el cuerpo técnico y los jugadores.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda viene de dos partidos muy flojos ante Estudiantes y Vélez en condición de visitante. La imágen como local lo mantenía en una posición decente en el campeonato pero el rendiemiento de hoy estuvo muy lejos de ser el ideal.

El partido tuvo pocas situaciones de juego y Platense aprovechó para atacar con poco al conjunto local. El "Calamar" quedó en tres oportunidades mano a mano con Marchesin pero entre la intervención del arquero y la mala definición de sus delanteros no consiguió abrir el marcador.

Mientras que Boca apenas mostró un poco de carácter durante diez minutos de la primera parte con un tiro de afuera del área de Alarcón y una jugada de Ángel Romero en la que tiró el centro al segundo palo y Janson cabeceó pero Borgogno se lució para evitar el tanto.

En la segunda mitad, Úbeda hizo todos los cambios que tuvo al alcance pero estos mismos en lugar de sumar y darle una oportunidad de marcar terminaron alejandoló más del gol.

El empate estuvo bien por lo mostrado de ambos equipos en la cancha, pero claramente para Platense el punto es un buen resultado mientras que para Boca es una perdida de dos unidades que en el futuro puede pagarlas caro. Además del flojo rendimiento, a Úbeda se le suma la posible lesión en el tobillo derecho de Leandro Paredes y la molestia muscular de Santiago Ascacibar, que podrían complicar el armado del plantel para los próximos encuentros.

El próximo viernes Boca recibirá en La Bombonera a Racing a las 20 horas. Mientras que Platense recibirá el sábado en Vicente López a Barracas Central a las 17 horas.