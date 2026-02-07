CORDERAZO: Aldosivi lo empató sobre el final y sumó un punto clave

El equipo de Guillermo Farré lo empató sobre el final y sumó un valioso punto pensando en la permanencia.

Aldosivi igualó 1-1 con Rosario Central por el encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol en el José María Minella.

A los cuatro minutos, Ángel Di María sacó a relucir su pegada y envió un gran centro al punto penal que conectó Ignacio Ovando de cabeza para poner el 1-0 a favor de la visita.

A los 19 minutos, entre Junior Arias y Tomás Fernández se inventaron una buena jugada por el sector izquierdo y aprovecharon las falencias de la defensa rival, la pelota le quedó al uruguayo qué remató pero Conan Ledesma mando la pelota al córner.

Tres minutos más, el equipo de Jorge Almirón tuvo una buena contra comandada por Ángel Di María, el "Fideo" decidió rematar de afuera del área y Werner se lució para evitar el segundo tanto del conjunto rosarino pero en el rebote el arquero del "Tiburón" se llevó puesto a Veliz. La jugada fue revisada por el VAR y finalmente le otorgaron penal al "Canalla".

A los 28 minutos el campeón del mundo tubo la chance de su gol. Di María tuvo un tiro libre en el borde del área grande y Axel Werner se lució para que el "Fideo" no anote el segundo tanto del encuentro.

En la última del primer tiempo, Tomás Fernández asistió en profundidad a Rolón y trabó y ganó la pelota, tiró el centro al medio y Junio Arias no le pudo pegar cómodo y la pelota terminó detrás del arco de Ledesma.

Farré quemó las naves en el minuto 64 en busca de llevar más peligro al arco rival y realizó tres cambios netamente ofensivos con el ingreso de De La Vega, Alan Sosa y Mauro Da Luz.

La primera clara de la segunda mitad fue para Di María. El campeón del mundo enganchó de derecha al medio y remató al segundo palo pero Werner se estiró para mandarla al córner.

En el minuto 86 cuando parecía todo terminado la pelota le llegó a Rochi González que tiró el centro al punto penal, la pelota le quedó a Nicolás Cordero qué la paró de pecho y de volea remató para poner el 1-1 a minutos del final.

Sobre el final el equipo de Guillermo Farré fue en busca de la victoria pero no consiguió el gol del triunfo para sumar sus primeros tres puntos del año.

Con este resultado Aldosivi rescató un punto para llegar a las tres unidades de doce posibles. Mientras que en los promedios se mantiene con un promedio de un punto por partido ya que sumó 36 en 36 partidos disputados. El próximo encuentro del "Tiburón" será de visitante en Victoria ante Tigre.