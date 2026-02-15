Alerta amarillo en Mar del Plata: hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima en Carnaval

Pasados por agua. Entre los enamorados que cenaron por San Valentín, la juventud que siguió la noche hasta la madrugada y quienes se levantaron temprano para aprovechar la mañana del domingo, todos vieron la lluvia en Mar del Plata. Un fin de semana que es de los mejores en ocupación hotelera en la temporada, pero que ¿tendrá la venia del clima?

En principio, las lluvias de hoy se irán dispersando en horas del mediodía. Con cielo nublado, la máxima temperatura llegará a los 23 grados y el sol asomará más tarde. Quedará una jornada apacible, más no para la playa. Hasta la noche el viento norte acompañará la jornada para disfrutar al aire libre, aunque en Mar del Plata no te podés olvidar el buzo.

Datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Es que cerca de las 20 el viento rotará al sur y tendremos un frente frío en horas nocturnas. El mismo se extenderá hasta el comienzo del lunes y su amanecer. No obstante, las ráfagas mermarán y el sol acompañará un mediodía con el calor levantando la temperatura.

El lunes tendrá una temperatura máxima de 24 grados, según reporta el Servicio Meteorológico Nacional, y el martes ascenderá a 25°. Quienes puedan estirar las vacaciones post Carnaval, gozarán de un miércoles espectacular en La Feliz, que irá ganando calor con el correr de la semana.