Entraron a robar a una casa a los tiros, se defendió un joven y está internado en el hospital

El herido está internado en el Hospital Interzonal de Agudos. Foto archivo de 0223.

Otro hecho de inseguridad tuvo como saldo un herido de bala. El robo de una vivienda, contó con delincuentes armados que llegaron hasta la vivienda, desde donde un joven de 21 años opuso su resistencia pero terminó recibiendo un balazo.

El hecho ocurrió en el barrio Jorge Newbery y, según el testimonio de familiares en diálogo con 0223, el joven quiso evitar el atraco y sufrió el balazo que impactó en su pierna. Por tal motivo lo derivaron de urgencia en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Si bien permanece estable en la mañana del domingo, continúa internado bajo observación del personal médico del nosocomio. Los testigos identificaron a un ladrón como "malvivientes que viven en el mismo barrio del robo".

La policía investiga el caso y busca al autor del disparo, quien permanece prófugo. Los efectivos y una ambulancia llegaron a la zona minutos después del hecho, pero todavía no dieron con el paradero del acusado.