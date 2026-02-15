El tiempo no borró el rastro: recuperan una moto robada un año atrás

Luego de casi un año de investigación, personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) de Villa Gesell, dependiente de la DDI Dolores, logró esclarecer el robo de una motocicleta ocurrido durante la temporada de verano 2025 en la ciudad de Villa Gesell y recuperar el rodado en el conurbano bonaerense.

El hecho se remonta al 20 de febrero del año pasado, cuando un joven de 20 años denunció que delincuentes sustrajeron una motocicleta Honda CRF 250 y un cuatriciclo que había dejado guardados en un tráiler, mientras se encontraba alojado en un hotel de la zona céntrica geselina.

Motocicleta ofrecida para la venta

A partir de ese momento, los investigadores iniciaron distintas tareas de análisis, que incluyeron la toma de testimonios y el seguimiento de publicaciones en redes sociales. Con el avance de las averiguaciones, lograron establecer que la motocicleta estaba siendo ofrecida para la venta, lo que permitió orientar la pesquisa hacia dos domicilios ubicados en la localidad de Glew.

Con las órdenes judiciales correspondientes, y con la colaboración de efectivos de la DDI Lomas de Zamora y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) Lomas de Zamora, se llevaron a cabo allanamientos durante la mañana del viernes. Si bien en una de las viviendas no se hallaron elementos vinculados al hecho, en el segundo domicilio los efectivos lograron la recuperación de la motocicleta sustraída.

Aprehendido y puesto en libertad

En el lugar, además, fue aprehendido un hombre de 36 años, acusado de encubrimiento. La Fiscalía interviniente dispuso su notificación formal en el marco de la causa, tras lo cual recuperó la libertad, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.

El sujeto acusado en Glew de encubrir el robo de la moto.

La investigación estuvo a cargo de la UFI N° 6 Dolores, con intervención del Juzgado de Garantías N° 6 Dolores, y permitió que, casi un año después del robo, el rodado pudiera ser localizado y restituido a su propietario.