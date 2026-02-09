Un conductor dio positivo en alcoholemia tras chocar violentamente a un ciclista

Un siniestro vial registrado el domingo por la noche en el camino al aeropuerto de Villa Gesell, a la altura del cementerio, tuvo como protagonistas a una camioneta y una bicicleta, y motivó la intervención de fuerzas de seguridad y del sistema de emergencias médicas.

El episodio se produjo alrededor de las 20:22, cuando por causas que aún son materia de investigación colisionaron una camioneta Toyota Hilux y una bicicleta. Tras el aviso recibido a través del sistema 911, se dispuso el rápido despliegue de móviles policiales y una ambulancia para asistir a la persona involucrada.

En el lugar, los equipos de salud brindaron atención inicial, mientras que efectivos policiales realizaron las tareas preventivas, ordenaron la circulación y llevaron adelante las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades del hecho.

Como parte del procedimiento, el conductor del vehículo fue sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo.

En consecuencia, se labraron las actuaciones de rigor con intervención del área competente, de acuerdo a la normativa vigente.

Desde las fuerzas de seguridad recordaron que este tipo de controles y operativos forman parte de las acciones preventivas que se desarrollan de manera permanente con el objetivo de reducir los riesgos y promover una conducción responsable en la vía pública.