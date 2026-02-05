Nueva inversión provincial en energía: lanzan licitación millonaria para Villa Gesell

En paralelo a la adjudicación de la obra para continuar con la construcción del futuro hospital subzonal de la ciudad de Villa Gesell, el gobierno de la provincia de Buenos Aires avanzó con el llamado a licitación pública N° 4/2026 para la ejecución de otra inversión en el partido vinculada al área de energía: se trata de la ampliación de la estación trasnformadora con la que ya cuenta el distrito.

Con un presupuesto oficial que supera los 3.900 millones de pesos, el procedimiento, impulsado por la Dirección Provincial de Energía, se tramita a través de un expediente que tiene fecha de apertura de ofertas prevista para el 12 de marzo de 2026, a las 12 horas, en la sede del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de ciudad de La Plata.

La obra cuenta con un plazo de ejecución de 365 días, mientras que los pliegos licitatorios podrán ser consultados y descargados de manera gratuita, sin costo alguno, a través del sitio web oficial del ministerio.

En ese marco, también se estableció una visita de obra obligatoria para el 4 de marzo de 2026 a las 13 horas, conforme a lo indicado en la circular aclaratoria correspondiente.

Las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas el 11 de marzo de 2026, en el horario de 9 a 16, ante la Dirección de Contrataciones de Obra Pública. Además, se habilitó un canal de consultas técnicas y administrativas hasta el 5 de marzo, según lo previsto en el pliego de bases y condiciones.

El llamado a licitación fue autorizado mediante resolución ministerial a fines de enero y se enmarca en el plan de inversiones provinciales destinado a fortalecer la infraestructura energética en distritos estratégicos del interior bonaerense, entre ellos Villa Gesell, con impacto directo en el desarrollo urbano y productivo del municipio.