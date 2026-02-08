Más de cinco mil lentes de sol, relojes y billeteras incautados en un control

Los productos confiscados en la costanera de Villa Gesell, sin habilitación para la venta.

En el marco de los operativos de seguridad dispuestos para el verano 2026 por parte de la policía bonaerense, en la ciudad de Villa Gesell personal del área de inspección, dependiente de la Secretaría de Seguridad comunal, junto a efectivos de la guardia urbana geselina, llevaron adelante un procedimiento preventivo en la zona de Paseo 129 y Playa.

Durante el control, los agentes identificaron a un hombre que se encontraba comercializando productos sin contar con la habilitación municipal correspondiente.

En primer lugar se dispuso la demora de una camioneta marca Volkswagen modelo Saveiro de color blanco, en la que se transportaba la mercadería, la cual fue trasladada en el marco de las actuaciones labradas.

La camioneta incautada en Villa Gesell tras el procedimiento de la guardia urbana.

Como resultado de la intervención, se procedió a la incautación de una importante cantidad de mercadería, entre la que se contabilizaron aproximadamente 5.300 lentes de sol, más de 50 relojes, cerca de 80 billeteras y varios manteles.

Tanto los elementos incautados como las actuaciones administrativas quedaron a disposición del Juzgado de Faltas, por infracción a las ordenanzas municipales vigentes.