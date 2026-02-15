Terremoto en Atlético Madrid: la confesión sobre Julián Álvarez que desató una guerra interna

Una revelación inesperada volvió a encender los rumores sobre el futuro de la Araña y generó fuerte malestar en el entorno colchonero.

Cuando parecía que las críticas se disipaban tras su gol decisivo ante el FC Barcelona por la ida de la semifinal de la Copa del Rey, el nombre de Julián Álvarez volvió a quedar en el ojo de la tormenta en el Atlético de Madrid. La Araña había cortado una racha de más de dos meses sin convertir y parecía recuperar crédito en un tramo determinante de la temporada. Sin embargo, una filtración inesperada reactivó las especulaciones sobre su continuidad.

El encargado de encender la mecha fue Davoo Xeneize, quien recientemente compartió contenidos junto al delantero y otros futbolistas argentinos del plantel colchonero en la Ciudad Deportiva de Majadahonda. En una de sus transmisiones, el streamer aseguró que el propio jugador le confesó que los acercamientos del Arsenal de cara al próximo mercado son reales. “Me dijo que tiene ofertas del Arsenal”, lanzó, sin vueltas.

Pero eso no fue todo. Davoo también opinó que, a su entender, el mejor destino para el atacante de la Selección Argentina sería el FC Barcelona. “Tiene un destino mejor para él… Imaginate que juegue al lado de Lamine Yamal”, deslizó, alimentando aún más la polémica en un momento sensible para el equipo de Diego Simeone, que se juega la temporada en varios frentes.

En el Atlético el enojo fue inmediato. Puertas adentro consideran que el club brindó todas las facilidades para la grabación de contenidos y que este tipo de declaraciones, en plena competencia decisiva, no hacen más que desestabilizar el clima interno. Incluso, según trascendió en la prensa cercana a la institución, sospechan que alguien vinculado al entorno del jugador estaría fogoneando este tipo de comentarios.

Los hinchas tampoco tardaron en reaccionar en redes sociales. Algunos pidieron una venta inmediata si las cifras alcanzan los 150 millones de euros, mientras que otros cuestionaron el supuesto silencio del futbolista ante la filtración. La sensación general es de molestia por el timing: en medio de una eliminatoria caliente y con el equipo peleando objetivos importantes, cualquier distracción se vive como una falta de respeto al escudo.

También hubo voces periodísticas que exigieron una aclaración pública. Desde medios madrileños remarcaron que, si no hay desmentida, el mensaje puede interpretarse como un gesto de desconsideración hacia el club en plena batalla copera. Así, el futuro de Julián Álvarez vuelve a instalarse con fuerza en el debate europeo y el Atlético Madrid queda, otra vez, en el centro de una novela que amenaza con extenderse hasta el próximo mercado de pases.