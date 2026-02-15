Mañana de lluvia y peligro en el tránsito: cuatro choques en Mar del Plata durante el domingo

El fin de semana divide su balance parcial entre las buenas noticias por la cantidad de turistas que arribaron a la ciudad de Mar del Plata y el clima que lamentablemente no ayudó. Menos para los vehículos que se multiplicaron desde el sábado y, este domingo a la mañana, sufrieron con el asfalto mojado.

En la avenida Luro y calle Dorrego, un Chevrolet Corsa embistió a otro auto y ambos terminaron sumamente dañados. El primero de los mencionados chocó en el medio del auto al segundo y, si bien no hubo que lamentar heridos, el impacto por su sonido y las imágenes posteriores de los rodados sorprendieron y preocuparon al barrio.

Tremendo choque en Luro y Dorrego.

En el ingreso a Mar del Plata por la Autovía 2, un auto despistó pasando el kilómetro 390 de la ruta. En sentido contrario, saliendo hacia Buenos Aires por Champagnat, dos vehículos colisionaron. En la misma avenida se registró el siniestro más espectacular: un auto giró tras perder el control y terminó en el cantero de Champagnat y Strobel.

La sorpresa ante el vuelco en Champagnat.

Más allá de que apenas se llevaron unos golpes algunos de los conductores y no hubo lesiones graves, el alerta quedó no solo por el clima par este fin de semana. El factor de la lluvia y la cantidad de vehículos en Mar del Plata por el fin de semana extra largo exige las precauciones del caso para disfrutar del Carnaval sin inconvenientes.