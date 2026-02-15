Un febrero que no parece febrero, una obra fantasma en el Puerto y quejas desde el Consejo

Las miradas en pleno verano no solo apuntan a las playas y el turismo, sino también a la política doméstica.

Un febrero donde la rosca es la protagonista

Febrero es un mes que nunca pasa desapercibido para la ciudad, transformada en epicentro nacional de la mano del turismo. Pero lo que pocos esperaban era que la política local diera tanta letra como ocurrió este año.

La atención central se la llevó el Presupuesto 2026, donde fue notorio el contraste entre su presentación -con tres meses de retraso- y los tiempos de tratamiento: no solo los funcionarios decidieron no ir al Concejo, sino también no dar notas a la prensa y otorgarle solo cinco días a la oposición para realizar preguntas por escrito. El gran interrogante, que no fue subsanado en la sesión en la que el viernes se aprobaron las ordenanzas preparatorias para el aumento de tasas, es precisamente cuánto aumentarán los tributos que enfrentarán los vecinos este año, con la novedad de la nueva Tasa de Alumbrado Público.

Varios interrogantes de la oposición esperan respuesta: ¿cómo impactará la actualización del 67% en las alícuotas de la TSU?, ¿qué previsión hay para la Girsu?, ¿el aumento del alumbrado será del 167% a lo largo del año, de la mano de la quita de subsidios?, ¿la empresa que asiste a la ARM participará del aumento de ingresos por la Tasa de Alumbrado?, ¿cómo afrontará Osse el fallo judicial que obliga a devolver aumentos mal cobrados, en caso de quedar firme?, entre otras.

En los pasillos del Palacio Municipal no sobraron los comentarios sobre diversos episodios de la semana. A la sorpresa por el Oro a Pimpinela en los Estrella de Mar se sumó el dato de que el Emturyc anuló la adjudicación de una licitación por 87 millones para la logística del evento, dado que sobre la hora recibió un ofrecimiento del concesionario del Hotel Provincial para asumir ese gasto, luego de que el dueño de un teatro hiciera una propuesta similar en la previa. El Emturyc también generó reflexiones por un posteo en redes donde invitaba a turistas y vecinos a pasear a sus perros en la playa, una práctica prohibida por ordenanza municipal.

Con cierta malicia, referentes opositores pidieron mirar con atención la foto del encuentro privado que empresarios y políticos mantuvieron con el embajador chino Wang Wei en la casa del titular del Parque Industrial, Luis Terry Artusa. “Estuvieron Abad y Montenegro, pero no el intendente Neme”, apuntaron.

El marplatense Abad fue otro de los grandes protagonistas de la semana, con su voto positivo en el Senado nacional para la Reforma Laboral de Milei. El dirigente radical la apoyó en general y en la mayoría de los títulos, aunque no en algunos puntuales. Ese voto le valió un escrache del gremio no docente universitario: “En la Unmdp hay colaboradores de Milei. Alertamos a la comunidad universitaria que ciertos actores no dudan en poner su beneficio personal por encima de los intereses del pueblo, por lo que no debemos confiar en ellos en la lucha en defensa de las universidades nacionales”, apuntó APU sobre Abad, docente y graduado de Derecho, y con una fuerte incidencia en la alianza entre socialistas y radicales que gobierna la Universidad.

La obra cloacal del Puerto, en un limbo

Se acrecienta el interrogante sobre el futuro de la obra de red cloacal en los espigones 1 y 2 del Puerto de Mar del Plata, luego de que días atrás Osse firmara el Acta de Recepción Definitiva con la empresa que ejecutaba la intervención, frenada por el gobierno nacional.

La obra contaba con un financiamiento mayoritario del Enohsa, un organismo nacional cerrado por Milei, por lo que la contratación de Rocma SRL fue rescindida el año pasado, cuando contaba con un avance del 75%.

Pese a tener un significativo avance, no servirá de nada, ya que en los papeles firmados por el presidente de la empresa, el libertario Tomás Amato, se remarcó que la red ejecutada no se encuentra vinculada en continuidad con un punto de vuelco, por lo cual no podrá ser habilitada para su uso.

Osse avanza con obras, mientras persiste el interrogante sobre la intervención en el Puerto.

La posibilidad de culminar la construcción incluso recibió otro revés, ya que directivos de la harinera Comerpes habían ofrecido financiarla en el marco de un acuerdo judicial de compensación económica por contaminación ambiental en el Puerto, lo que había sido homologado por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, con un fondo de 180 millones. Sin embargo, el acuerdo fue dejado sin efecto por la Cámara Federal de Casación Penal al considerar que carecía de sustento técnico suficiente y no podía convalidarse como una vía válida de extinción de la acción penal contra los directivos de la firma.

Como contrapunto, Osse avanza con dos licitaciones de obras. Por un lado, una para el mantenimiento del Emisario Submarino, con una inversión de $192,8 millones para el recambio de espárragos; por el otro, con un nuevo llamado para el completamiento de pluviales en el Ramal Daprotis, con $189 millones.

Pocos fondos para las escuelas

El anuncio de la Dirección General de Cultura y Educación sobre un refuerzo de $8.500 millones para poner en condiciones los establecimientos escolares de cara al inicio de clases generó expectativas en la ciudad. Pero rápidamente se desinflaron cuando se conoció que al Consejo Escolar de General Pueyrredon solo llegarán 91 millones.

Según el detalle, 73 millones serán para mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura edilicia, 10 millones para matafuegos y 5 millones para higiene, mientras que el resto se reparte en desagote de pozos, desinfección y trabajos de provisión de agua potable.

Al cruce salió la presidenta del Consejo Escolar, Celeste Bracciale. “Es un dinero que parece insuficiente pero que por supuesto lo vamos a ejecutar rápido”, señaló en diálogo con Qué Digital. La funcionaria explicó que lo fundamental son las obras, donde esos 73 millones representan 350 mil pesos para cada una de las 200 escuelas.

Los 91 millones para General Pueyrredon representan el 1,07% del total, muy lejos del 3,8% de peso demográfico que tiene la población del distrito en el total provincial o el 2,13% de participación en la coparticipación.