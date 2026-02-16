En pleno feriado de Carnaval, familiares de policías realizan una ruidosa protesta en el centro de Mar del Plata

A una semana de la fuerte protesta policial en Santa Fe. este lunes feriado de Carnaval, un grupo de personas realizan una ruidosa protesta en el centro de Mar del Plata, reclamando un aumento salarial del 80% para los policías de la ciudad.

Con pancartas y banderas argentinas, los manifestantes comenzaron alrededor de las 11 un corte de tránsito parcial sobre la avenida Independencia entre San Martín y Rivadavia, frente a la Comisaría Primera, para visibilizar su pedido, que además exige al gobierno bonaerense mejoras en la obra social Ioma.

“Se reclama principalmente una recomposición de los salarios del personal policial en actividad, retirados jubilados y pensionados, aumento de la cobertura de medicamentos por parte de servicios sociales, aumento del valor de las horas C.O.R.E.S. y servicios de policía adicional, y medidas urgentes para que se normalice el servicio de IOMA que principalmente en la ciudad de Mar del Plata se halla suspendido por la mayoría de las clínicas que antes si atendían, y en el caso de las dos o tres que atienden, frecuentemente cortan el servicio por falta de pago”, expresaron los manifestantes, a través de un escrito al que tuvo acceso 0223.

Los policías retirados y familiares de uniformados en actividad, enviaron este petitorio al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, aclarando que la máxima responsabilidad recae en el gobernador Axel Kicillof, entre otras cuestiones, por “los bajísimos sueldos que cobra el personal policial no le alcanzan para cubrir una canasta básica y por ello deben hacer adicionales o en otros casos conseguir otro trabajo para poder llegar a fin de mes”.

