En imágenes: todo el colorido del Corso Central del Carnaval en Mar del Plata

Todo el color de las murgas y comparsas en el Gran Corso Central del Carnaval 2026. Fotos: Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata.

Afortunadamente el mal tiempo se tomó un descanso y este domingo marplatenses y turistas disfrutaron a pleno del gran Corso Central de Carnaval, como hace varios años tiene como epicentro a la Plaza España.

Cerca de las 18 comenzaron las celebraciones sobre los alrededores de la Avenida Libertad y la costa, donde más de mil personas en escena, conformados por más de 20 murgas y comparsas de diferentes organizaciones compuestas por niños, adolescentes y adultos, desfilaron al ritmo del Carnaval, dando todo el colorido.

Los Carnavales Marplatenses 2026 fueron organizados por el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EmturyC), la Asociación Carnavales Marplatenses (CAR.MA) y la organización “Al Ritmo del Carnaval”.

Además de las murgas y comparsas, la celebración contó con el desfile de la Guardia Nacional del Mar.