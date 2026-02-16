"El trabajador enfermo va a cobrar menos mientras no pueda ir": abogado marplatense explicó el polémico punto de la Reforma

En medio del debate por la Reforma Laboral, que fue aprobada por 42 votos a 30 en el Senado y continuará su tratamiento en la Cámara de Diputados, se analiza con mucha atención algunos de sus apartados. Entre ellos, uno de los que más polémica generó fue la modificación en el sistema de licencias por embarazos y salud.

La reforma laboral introduce nuevos cambios en el sistema de trabajo tradicional.

En ese marco, en diálogo con Extra (102.1), el abogado laboralista Damián Bes analizó el proyecto y dijo que el texto aprobado está “muy cerca del original enviado por el Poder Ejecutivo” y no introduce cambios que puedan considerarse una verdadera modernización del sistema laboral. “Tiene unas 20 modificaciones realizadas en el Senado, pero en esencia mantiene la lógica inicial. Y por lo que trascendió, el Ejecutivo rechazaría cambios en Diputados, lo que demuestra que está conforme con cómo salió”, explicó.

“No hay modernización, hay recetas viejas”

Consultado sobre si la iniciativa puede considerarse una modernización laboral o una precarización, el abogado fue contundente: “No hay en todo el cuerpo de la ley ningún tema vinculado a los nuevos desafíos del mundo del trabajo. Son recetas que ya se aplicaron en Argentina con resultados diversos”.

En ese sentido, señaló como uno de los puntos más novedosos (y polémicos) la posibilidad de reducir entre un 25% y un 50% el salario de trabajadores que se encuentren enfermos. “Eso sí es nuevo en el sistema argentino. Nunca se probó. Ahora, si eso es modernizar, pareciera ir a contramano de lo que pasa en el resto del mundo”, sostuvo.

Uno de los puntos más novedosos (y polémicos) es la posibilidad de reducir entre un 25% y un 50% el salario de trabajadores que se encuentren enfermos.

También recordó que Argentina mantiene una jornada semanal de 48 horas, una de las más extensas del continente, con una ley que data de 1929. “Mientras en otros países se debate la reducción de la jornada laboral, acá se habilita la posibilidad de trabajar hasta 12 horas por día”, cuestionó.

El impacto que puede tener este cambio sobre trabajadores con enfermedades, tratamientos prolongados o embarazos puede ser grande. “La respuesta es sencilla: si esta ley se convierte en norma, el trabajador enfermo va a cobrar menos mientras no pueda trabajar”, resumió el letrado.

Si bien reconoció que existe desde hace años un debate sobre si el salario durante enfermedades inculpables debe estar a cargo del empleador o del Estado, consideró que “en ningún lugar del mundo se discute que el trabajador cobre menos”.

“Es insólito castigar con una reducción salarial a alguien que está verdaderamente enfermo. Además, esto puede generar más litigiosidad porque afecta derechos constitucionales. Vamos a estar años discutiendo la validez de estas normas en la Justicia”, anticipó.

Plataformas y freelancers: “Quedan fuera de la protección”

Otro de los puntos analizados fue el encuadre de los trabajadores de plataformas digitales. Según explicó, el proyecto establece que no son trabajadores en relación de dependencia sino que firman contratos “entre pares”.

“La ley formaliza un modelo de negocios donde se considera que existe igualdad entre las partes. Pero no es real. Hasta ahora, aunque la ley no los contemplara expresamente, al menos podían intentar un reclamo judicial para que se los reconociera como trabajadores. Con esta norma quedarían expresamente fuera de cualquier cobertura”, advirtió.

La “industria del juicio”

Sobre el argumento oficial de combatir la llamada “industria del juicio”, el abogado fue crítico. “Para que haya una industria tiene que haber alguien que fabrique un producto. Los abogados no fabrican causas, reciben conflictos”, afirmó. Y agregó un dato estadístico: “En Argentina trabajan más de 20 millones de personas y menos del 2% judicializa un conflicto laboral. No se puede hablar de industria con esos números”.

La iniciativa sería tratada en Diputados antes del 27, según adelantaron desde el oficialismo.