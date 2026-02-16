¿Sale el sol?: cómo estará el clima este lunes feriado de Carnaval en Mar del Plata

Luego de un fin de semana que no fue el ideal en materia climática, el pronóstico para el primer feriado de Carnaval promete algunas buenas noticias, según indican los principales sitios web especializados.

La mañana de este lunes comenzará con algo de niebla y con una temperatura que se ubicará en torno a los 21°C, con viento leve del noreste (NE), con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

Hacia la tarde, las condiciones mejoran, pero no tanto: si bien el Servicio Meteorológico Nacional prevé una máxima de 26 grados, la mayoría de las websites del clima, indican que el termómetro apenas alcanzará los 21 grados, porque los vientos soplarán desde el sector este.

Durante la noche se mantendrá el cielo parcialmente nublado, con una temperatura que descenderá a los 20°C. El viento continuará soplando del noreste con intensidad moderada a fuerte, manteniendo ráfagas similares a las registradas en la tarde.

No se esperan lluvias en toda la jornada, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todas las franjas horarias.