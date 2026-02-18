El corso terminó en escándalo: batalla campal, heridos, corridas y patadas que podrían haber desatado una tragedia

Mujeres y niños en medio de las peleas, que terminaron por empañar el carnaval barrial en Mar del Plata. Imagen ilusttrativa.

"No se puede seguir así. Por culpa de unos b... que la cagaron", dijo indignado el locutor del evento. El corso en la zona que comparten los barrios San Cayetano y Las Lilas terminó de la peor manera este martes por la noche: bandas de zonas aledañas se enfrentaron con una brutalidad que dio miedo.

Lo que comenzó como un evento familiar al que asistieron cientos de marplatenses para festejar las celebraciones de Carnaval se vio empañado por la violencia diaria que se observa en los barrios.

El escenario principal del corso se dispuso en la avenida Colón y, entre Bahía Blanca y Tres Arroyos, miles de marplatenses aguardaban por las comparsas. No obstante, no fueron las murgas las que se llevaron la atención principal, lo que esperan todo el año, sino que unos pocos (aunque el número de protagonistas fue creciendo) se robaron las miradas. De terror.

La policía, que llegó hasta el lugar para prevenir, reportó que los desmanes comenzaron cuando llegaron grupos de personas de la Villa Gascón, Villa San Lorenzo, Monte Varela, Villa Mataderos y el barrio Libertad. Todo se fue descontrolando tan rápido como alborotado. Corridas, niños y sus padres llorando, golpes entre las bandas y los videos que llegaron a 0223 por parte de los vecinos, indignados.

Las imágenes son estremecedoras: corridas, patadas en el piso y una madre con su hijo en la mano gritándoles a los violentos "hay nenes". "Podría haber terminado en tragedia, le pegaban y pateaban a la gente que estaba en el piso con una violencia tremenda. No pueden actuar así", contó a 0223 una de las vecinas.

En otro video enviado a este medio, se ve a la policía intervenir en medio de la gente, todavía con los bombos de las murgas sonando, pero los piedrazos contra los patrulleros cortaron el evento. "Empañaron la fiesta popular", sostuvo la mujer denunciante, con mucho dolor.

Finalmente, el locutor del show anunció con bronca: "Hasta acá llegamos. A los que la cagaron, sépanlo, le arruinan la fiesta a los que vienen a pasar un buen momento".