Volcó con un UTV en Villa Gesell y fue trasladada de urgencia a Mar del Plata: está grave

El vehículo volcó sin la participación de otros rodados.

Un impresionante vuelco de un vehículo todoterreno (UTV) produjo en la tarde de ayer, en la zona norte de los médanos de Villa Gesell, donde una joven de 25 años resultó gravemente herida.

Una vez más, una ciudad costera es noticia por un accidente en zonas de playas y médanos, con un traslado a Mar del Plata, tal como sucedió con Bastián Jerez en enero.

La joven sufrió politraumatismos y llegó inconsciente al hospital.

En ese taco, los testigos que se encontraban en la playa relataron a 0223 que el UTV "volcó y dio varios giros sin la participación de otros vehículos". En el rodado circulaba una pareja y era el hombre el que conducía.

Según señalaron, "la mujer se llevó la peor parte del accidente, ya que salió despedida del vehículo y este terminó cayendo encima de ella".

La mujer de 25 años fue trasladada a la Clínica Pueyrredón con pronóstico reservado.

Las imágenes son impactantes, ya que el vehículo quedó destruido, lo que demuestra la violencia del impacto. Tras el vuelco, la víctima fue asistida de urgencia en el Hospital de Villa Gesell y posteriormente trasladada con pronóstico reservado a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata.

En cuanto a su estado de salud, fuentes oficiales le informaron a este medio que "la paciente ingresó por politraumatismo y traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento".

Asimismo, "presenta fracturas de las apófisis espinosas en C4, C6 y C7, además de lesiones en lámina y carilla articular de C5. También se diagnosticó contusión pulmonar y neumotórax izquierdo, junto con lesión raquídea en D12 por compresión y estrechamiento del canal medular", concluyeron.

Por el momento, fuerzas de seguridad trabajan en el lugar y las circunstancias del hecho aún son materia de investigación.