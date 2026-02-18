Paro nacional y reunión clave en Mar del Plata: qué pasará con los colectivos en la ciudad

Se define la participación del transporte de Mar del Plata en el paro nacional.

A raíz de la confirmación de la Confederación General del Trabajo (CGT) del paro nacional a desarrollarse este jueves 19 en rechazo a la Reforma Laboral propuesta por Javier Milei, en tratamiento en el Congreso, desde la UTA anunciaron que se sumarán a la medida.

La conducción de Roberto Fernández como secretario general en la Argentina señaló su adhesión: “Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida", declararon en las últimas horas desde el gremio.

La UTA no será el único en sumarse, sino que también confirmaron su participación en el paro la Unión Ferroviaria, conducida por Sergio Sasia, y La Fraternidad, que nuclea a los maquinistas y es liderada por Omar Maturano.

Qué pasará en Mar del Plata

Mientras tanto, por estas horas en la ciudad el Cuerpo de Delegados y la Comisión Directiva de la Unión Tranviarios Automotor delegación Mar del Plata se encuentra reunida para definir el alcance de la medida y su posible adhesión.

Cuerpo de Delegados y Comisión Directiva de la UTA en Mar del Plata mantiene reuniones para definir su posible participación en el paro.

Si bien a nivel nacional la UTA participará, aún no está definido qué sucederá en la ciudad. "Todavía no hay nada cerrado, durante la jornada vamos a concretar qué va a pasar mañana", adelantaron.