El dólar oficial prolongó la caída en medio del debate por la reforma laboral: a cuánto cerró este jueves
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El dólar oficial prolongó las bajas en la segunda rueda de una semana breve, pero marcada por el debate por la reforma laboral en el Congreso y el paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT).
El tipo de cambio mayorista cerró a $1.389, lo cual implicó un retroceso de $7 respecto del miércoles. De esta manera, la brecha contra el techo de la banda cambiaria, que es hoy es de $1.594,36, alcanzó el 14,8%, su nivel más alto desde el 23 de julio.
En el sector minorista, el dólar que se vende en el Banco Nación quedó en $1.360 para la compra y a $1.410 para la venta. Mientras, según el relevamiento que realiza de manera diaria el Bcra entre los bancos, la cotización minorista arrojó un dólar promedio en $1.419,32.
Por su parte, en el sector informal, el dólar blue cotizó a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, con un incremento de $5.
El dólar CCL opera a $1.448,67 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.0%. El dólar MEP opera a $1.407,84 y la brecha con el dólar oficial es de 1.0%.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.833. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.451,66.
