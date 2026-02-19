El dólar oficial prolongó la caída en medio del debate por la reforma laboral: a cuánto cerró este jueves

El dólar oficial prolongó las bajas en la segunda rueda de una semana breve, pero marcada por el debate por la reforma laboral en el Congreso y el paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT).

El tipo de cambio mayorista cerró a $1.389, lo cual implicó un retroceso de $7 respecto del miércoles. De esta manera, la brecha contra el techo de la banda cambiaria, que es hoy es de $1.594,36, alcanzó el 14,8%, su nivel más alto desde el 23 de julio.

En el sector minorista, el dólar que se vende en el Banco Nación quedó en $1.360 para la compra y a $1.410 para la venta. Mientras, según el relevamiento que realiza de manera diaria el Bcra entre los bancos, la cotización minorista arrojó un dólar promedio en $1.419,32.

Por su parte, en el sector informal, el dólar blue cotizó a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, con un incremento de $5.

El dólar CCL opera a $1.448,67 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.0%. El dólar MEP opera a $1.407,84 y la brecha con el dólar oficial es de 1.0%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.833. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.451,66.