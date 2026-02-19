Escaparon de la policía y volcaron en un 147: un detenido y un prófugo

La policía atrapó a uno de los ladrones.

Uno de los sujetos que el miércoles a la tarde volcó en un Fiat 147 tras chocar con un patrullero durante una persecución fue aprehendido mientras que su acompañante se dio a la fuga.

A partir de un llamado al 911 personal del Comando de Patrullas tomo conocimiento del intento de robo de un auto en la intersección de calles Vieytes y Catamarca. Según el aviso, los autores escaparon en un Fiat 147 de color rojo.

Espectacular vuelco del 147.

El auto denunciado fue visualizado poco después y comenzó una persecución ya que el conductor hizo caso omiso a las indicaciones y escapó en contra mano a toda velocidad.

La persecución culminó en calle Canosa al 100, donde el Fiat 147 colisionó contra un móvil policial y volcó: el conductor fue reducido en el lugar y trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) mientras que su cómplice logró darse a la fuga.

El único detenido por los efectivos policiales.

Elementos secuestrados en el auto.

En su poder hallaron un handy con frecuencias activas, un celular, una llave codificada de un auto Peugeot y una navaja. Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la notificación de causa por el delito de robo.

Tras recibir el alta médica trasladaron al imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, a la Unidad Penal N°44 de Batán.