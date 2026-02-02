Marco Lavagna renunció al Indec en medio de tensiones salariales y cambios en la medición del IPC

El economista Marco Lavagna presentó su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) este lunes, generando incertidumbre en el organismo justo antes de la publicación de los primeros datos inflacionarios bajo la renovada metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Lavagna, que había asumido el 30 de diciembre de 2019, se retiró en un momento clave para el Indec, cuando se implementó una actualización técnica que incluye la adopción de la clasificación Coicop 2018, elevando a 13 las divisiones de relevamiento —entre ellas, la incorporación de “Seguros y servicios financieros”— y utiliza la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-18 para ponderar los consumos de manera más actualizada.

Fuentes oficiales confirmaron que la renuncia se produjo en un escenario marcado por “ruidos internos” relacionados con el congelamiento de salarios en el instituto, lo que tensionó la relación con la planta de trabajadores.

El gremio ATE Indec expresó preocupación por la salida de Lavagna, con su delegado Raúl Llaneza señalando: “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a 8 días de la salida del IPC con la nueva ponderación”. Además, el sindicato volvió a reclamar un “Indec independiente del poder político”.

Durante la gestión de Lavagna, el Indec mantuvo la continuidad en la normalización de las estadísticas públicas, preservando la transparencia recuperada tras años de intervención en administraciones anteriores.

Este movimiento ocurre en un contexto político y económico complejo, donde también se cuestionan otras medidas fiscales, como la creación de un sistema de “blanqueo continuo” y propuestas de una “Flat tax”, mientras expertos advierten sobre la elevada formalidad en el país, calificándola como una de las más gravosas a nivel mundial y analizando sus consecuencias y posibles soluciones.