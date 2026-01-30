Tiene 15 años, andaba en una moto robada y chocó con una camioneta

Un siniestro vial entre una camioneta y una moto que manejaba un adolescente de 15 años terminó con el secuestro del segundo de los rodados que registraba un pedido de secuestro activo desde octubre de 2025.

Un llamado al 911 alertó sobre el choque entre una camioneta Toyota Hilux y una moto KTM Adventure 360 en la esquina de Beruti y Bolivia por lo que personal de la Policía Local acudió al lugar e identificó a los conductores.

Camioneta que participó del siniestro.

La camioneta era conducida por un hombre de 50 años mientras que la moto de color negro y naranja, sin dominio colocado, era conducida por el menor de edad que estaba sentado sobre la vereda. El motociclista fue asistido en el lugar por personal del SAME y trasladado consciente al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) para ser atendido por los politraumatismos sufridos.

Al cursar los datos del motovehículo, se constató que el mismo registraba un pedido de secuestro activo desde el 1 de octubre de 2025 por lo que se procedió a su secuestro y se dio intervención a la Policía Científica, que realizó tareas de fotografía y levantamiento de rastros.

El fiscal Marcelo Yanez Urrutia dispuso la notificación de la formación de causa por lesiones culposas y el secuestro del rodado mientras que la fiscalía de Delitos Culposos hizo las actuaciones de rigor.