Le apuntó con un arma a su abuelo y le robó la moto

Un adolescente de 17 años que le robó la moto a su abuelo a punta de pistola en el barrio La Herradura fue aprehendido minutos después junto a su cómplice de 18 en el asentamiento Villa Evita

Cerca de las diez de la noche del viernes un transeúnte se acercó a un móvil policial en la intersección de Guanahani y Polonia y les informó que le habían robado su moto Gilera 110cl de compro rojo. El denunciante les dio la ubicación exacta del lugar donde se encontraba la moto, y los efectivos se dirigieron al lugar.

Al llegar aal pasillo indicado del asentamiento, hallaron la moto sustraída y redujeron a dos sujetos que intentaron darse a la fuga tras descartarse de un morral.

Al registrar el morral se encontraron 66 envoltorios de nylon color blanco con sustancia blanca, polvorienta, similar al clorhidrato de cocaína, y algo más de 150 mil pesos.

El imputado menor edad inicialmente se negó a dar sus datos personales, pero al tener su identidad se descubrió que tenía una captura activa solicitada por el Juzgado del Joven n°1 por Robo agravado por uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra desde septiembre de 2025.

El otro rodado secuestrado también registraba un pedido de secuestro activo desde diciembre del año pasado a solicitud de la comisaría decimotercera.

La investigación quedo a cargo del fiscal Walter Martínez Soto del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil quien ordenó que ambos aprehendidos sean notificados de la formación de causa por robo calificado agravado por el uso de arma de fuego.