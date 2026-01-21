Atraparon al último miembro de la banda que asaltó y quiso matar a la repartidora

Cercado tras el allanamiento que se hizo en su casa y con el conocimiento de que los otros cinco imputados ya estaban detenidos, un joven de 19 años fue aprehendido el miércoles por la noche por personal de la DDI y de ese modo se completó la caída de la banda que asaltó, baleó y le provocó graves heridas a una repartidora en inmediaciones de las calles Nápoles y Galicia.

Juan David Belardo fue el último de los sujetos que estaba acusado de integrar el grupo que fue interceptado en inmediaciones de Arenales y Castelli por personal del Gabinete de Homicidios de la DDI. Tras las actuaciones de rigor quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y este jueves será trasladado a Tribunales para declarar en la Unidad Funcional de Instrucción N°1.

Tiene 19 años.

Para los investigadores, el joven integraba la banda investigada junto Agustín Sassou (19), Federico Piedrabuena (21), Francisco Avalos (23), Kevin Ybarra (25) y Lucas Gómez (20). En el expediente debe definirse la participación y responsabilidad de cada uno de ellos ya que algunos están imputados solamente por el encubrimiento agravado por fines de lucro al “enfriar” y vender la moto robada a Yohana Stanley.

Tal como adelantó 0223, este miércoles se allanaron de modo simultáneo tres inmuebles en Ciudad de Bragado al 1000, Río de la Plata 1400 y Mac Gaul al 2300. En los dos primeros residían los dos sujetos que si bien no estaban en el lugar fueron detenidos durante el resto del día.

En una de las viviendas allanadas secuestraron una pistola Colt .45 1911 con la numeración suprimida y tres cartuchos del mismo calibre. A la espera de las pericias balísticas, se estima que es la empleada en el ataque en el que se secuestraron vainas de ese tipo.