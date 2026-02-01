La bajó de pecho e hizo el gol de volea, vio que robaban una bici y golpeó al ladrón: insólito video

Otro hecho de inseguridad se registró en una cancha de fútbol y quedó registrado en las cámaras de seguridad del complejo. No tuvo nada que ver a lo que pasó en Mar del Plata, donde un árbitro fue agredido por un jugador tras la segunda amarilla, pero también hubo violencia: en este caso, los golpes fueron para un ladrón que intentó robar.

Lo curioso y hasta cómico es que trató de concretar el hurto en el mismo momento que un delantero la bajaba de pecho, lanzaba su volea y convertía el gol. En el video se escucha el grito por semejante jugada. Pero rápidamente el foco de la acción se traslada afuera de la cancha. Uno de los jugadores abrió la puerta e identificó al delincuente. El autor del golazo lo siguió inmediatamente después de anotar el tanto.

Lo alcanzaron y le pegaron para que deje la bicicleta que se quería robar. Minutos después llegó la policía y terminó entre los jugadores, buscando explicación ante la curiosa situación. El hecho sucedió en Rosario.

El acusado estaba sentado, mirando el partido. Hasta que en un momento, se paró y tomó una bicicleta que estaba apoyada contra el alambrado que delimita la cancha. El defensor que debía ocuparse del goleador, directamente se desentendió del partido, corrió hacia la puerta de salida y marcó al ladrón: “Te vi, hijo de puta, antes de entrar. Vení, llamá a la cana”, le gritó a un compañero. E inmediatamente lo golpeó en la cara para evitar que se llevara el vehículo.