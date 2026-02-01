Violencia juvenil en Pinamar: un chico de 16 años sufrió una fractura de cráneo tras una pelea e investigan a un amigo

Un violento episodio ocurrido durante la madrugada del viernes en el muelle de Pinamar derivó en la internación de un adolescente de 16 años con lesiones de extrema gravedad y motivó una rápida intervención judicial para esclarecer lo sucedido.

Según detallaron fuentes policiales en contact con 0223, el hecho se registró alrededor de las 5:30, en el sector de estacionamiento ubicado en la intersección de avenida del Mar y Eolo. Allí, un grupo de adolescentes se encontraba aguardando a familiares que pescaban en el muelle cuando se produjo una discusión que terminó con uno de los jóvenes gravemente herido.

Thiago, víctima oriunda de Adrogué

La víctima, identificada como Thiago y oriunda de la localidad bonaerense de Adrogué, fue trasladada de urgencia al hospital de Pinamar. Si bien ingresó consciente y lúcido, los médicos constataron una fractura de cráneo con hundimiento parietal y un hematoma epidural, por lo que quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

En un primer momento, la situación fue presentada como un ataque protagonizado por terceros. Sin embargo, el avance de la investigación permitió reconstruir con mayor precisión la secuencia del hecho. A partir del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, testimonios y relevamientos realizados en la zona, los investigadores detectaron inconsistencias en los relatos iniciales.

Las tareas fueron coordinadas por el Fiscal General de Dolores, Juan Pablo Scoda, y el titular de la UFI N°4 de Pinamar, Juan Pablo Calderón, con la participación de las DDI de Dolores, Villa Gesell, Pinamar y La Costa. El trabajo articulado permitió descartar rápidamente la hipótesis de un ataque grupal externo.

Finalmente, uno de los adolescentes que acompañaba a la víctima reconoció que el golpe que provocó las lesiones se produjo en el marco de una discusión entre los propios jóvenes. Según esa declaración, la agresión fue cometida por otro menor de 17 años, también oriundo de Adrogué, quien fue aprehendido de inmediato.

El agresor trasladado al centro de detención de menores de Dolores

Las actuaciones fueron avaladas por la Dra. Mónica Ferre, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Dolores, mientras que el Servicio Local intervino para brindar asistencia a los menores involucrados. El adolescente aprehendido fue trasladado al Centro de Detención de Menores de la ciudad de Dolores, donde permanece a disposición de la Justicia.

El caso continúa bajo investigación judicial, mientras se aguarda la evolución médica del joven herido, en un contexto que vuelve a poner en debate la violencia entre adolescentes en espacios públicos de alta concurrencia turística.