"Es un desastre": una nena cayó de la bicicleta por un pozo en España y Falucho y sufrió lastimaduras

Una nena que viajaba junto a su padre en bicicleta cayó al asfalto por un gigante bache en España y Falucho, en el barrio Plaza Peralta Ramos, y sufrió lastimaduras en las rodillas.

El hecho ocurrió este viernes y fue visibilizado por un peatón que se encontraba en la zona, quien grabó el inmenso pozo ubicado en medio de la calle España y realizó un descargo por la inacción de la Municipalidad de General Pueyrredon.

El pozo de grandes dimensiones de España y Falucho ocasionó la caída de una menor de la bicicleta.

De acuerdo al sujeto que se comunicó con 0223, primero un ciclista impactó de lleno contra la puerta de un auto que fue abierta repentinamente, mientras un padre y su hija cayeron del rodado por el sorprendente agujero.

"Mirá lo que es el pozo que hay acá. Hace un ratito, un papá venía con su hija, que salió volando y se lastimó todas las piernas. Lo que es este pozo, para la Municipalidad. Mirá el pie cómo entra. Es un desastre, muchachos. La ciudad, a la deriva", expresó el hombre.

Según su relato, la menor cayó de la bicicleta e impactó las rodillas contra el asfalto, aunque no sufrió mayores golpes por su padre, quien consiguió atajarla y amortiguar la caída.

Más pozos, más accidentes

En paralelo, vecinos del barrio San Carlos también denunciaron la peligrosidad de un profundo bache ubicado en Larrea al 700, que aseguran permanece sin reparar desde hace más de un año y ya provocó varios accidentes, especialmente de motos y bicicletas.

Indicaron que el pozo tiene una profundidad considerable, lo que hace que quienes circulan en dos ruedas pierdan el control y terminen cayendo al no advertirlo a tiempo. A pesar de los reiterados reclamos, no obtuvieron respuestas ni soluciones.

Uno de los hechos más graves ocurrió esta semana cuando una joven que circulaba en moto cayó dentro del bache y sufrió una fractura como consecuencia del impacto. "Es una trampa mortal, no se puede circular... va a ocurrir una desgracia", manifestó Delia, una vecina, a este medio.