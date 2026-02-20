El dólar minorista cayó por debajo de los $1.400 y tocó un mínimo en más de cuatro meses

El dólar oficial cerró última rueda de la semana por debajo de los $1.400 para la venta en el segmento minorista y acumula un retroceso de 4,8% en lo que va de febrero. Se trata de su nivel más bajo desde mediados de octubre.

El dólar mayorista cedió $13 en la jornada y cerró a $1.376 para la venta. La brecha contra el techo de la banda cambiaria, que es hoy fue de $1.595,93, alcanzó un 16%, su nivel más alto desde el 4 de julio de 2025.

Según replicó Ámbito, en el sector minorista, el dólar que se vende en el Banco Nación (BNA) cerró en $1.345 para la compra y a $1.395 para la venta.

Por su parte, en el sector informal, el dólar blue cayó $10 a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.448,35 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.3%. El dólar MEP cerró a $1.405,12 y la brecha con el dólar oficial es de 2.1%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.813,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.447.