El dólar oficial volvió a caer y la brecha con el techo de la banda ya supera el 20%

En un contexto global que analiza el alto al fuego en Medio Oriente, el tipo de cambio oficial volvió a caer este miércoles 8 de abril mientras el Banco Central de la República Argentina (Bcra) busca continuar las compras en el mercado.

En el segmento mayorista, el dólar oficial cerró a $1.387,50 para la venta. En los tres primeros días de esta semana el dólar mayorista bajó $6,5 lejos de la suba de $11,5 registrada en la semana corta pasada.

En el segmento minorista, el promedio de entidades financieras relevado por el Banco Central se ubicó en $1.413,73 para la venta, mientras que en el Banco Nación operó a $1.360 para la compra y a $1.410 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.380 para la compra y a $1.390 para la venta.

El dólar blue cerró a $1.380 para la compra y a $1.390 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.481,67 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.8%. El dólar MEP cerró a $1.425,48 y la brecha con el dólar oficial es de 2.7%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.833. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.457,78.