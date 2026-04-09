El dólar oficial profundizó su baja: a cuánto cerró este jueves
El tipo de cambio mayorista acumuló su cuarta baja al hilo tras el rebote de la semana pasada. Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El dólar oficial aceleró su baja este jueves 9 de abril, anotó su cuarta caída al hilo y ya está casi $100 más barato que el valor del CCL, que opera con volatilidad.
El tipo de cambio mayorista cerró en $1.381, unos $6,50 debajo del cierre del miércoles y acumula una caída de $13 en los primeros cuatro días de la semana, borrando la suba de $11,5 registrada en la semana corta.
En el segmento minorista, el promedio de entidades financieras relevado por el Banco Central (Bcra) se ubicó en $1.413,73 para la venta, mientras que en el Banco Nación cerró en $1.355 para la compra y a $1.405 para la venta.
Por su parte, el dólar blue opera a $1.380 para la compra y a $1.390 para la venta.
El dólar CCL opera a $1.478,04 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.0%. El dólar MEP opera a $1.421,67 y la brecha con el dólar oficial es de 2.9%.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.826,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.468,61.
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