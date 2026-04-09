El dólar oficial profundizó su baja: a cuánto cerró este jueves

El dólar oficial aceleró su baja este jueves 9 de abril, anotó su cuarta caída al hilo y ya está casi $100 más barato que el valor del CCL, que opera con volatilidad.

El tipo de cambio mayorista cerró en $1.381, unos $6,50 debajo del cierre del miércoles y acumula una caída de $13 en los primeros cuatro días de la semana, borrando la suba de $11,5 registrada en la semana corta.

En el segmento minorista, el promedio de entidades financieras relevado por el Banco Central (Bcra) se ubicó en $1.413,73 para la venta, mientras que en el Banco Nación cerró en $1.355 para la compra y a $1.405 para la venta.

Por su parte, el dólar blue opera a $1.380 para la compra y a $1.390 para la venta.

El dólar blue opera a $1.380 para la compra y a $1.390 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.478,04 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.0%. El dólar MEP opera a $1.421,67 y la brecha con el dólar oficial es de 2.9%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.826,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.468,61.