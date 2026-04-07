El dólar oficial bajó por segunda jornada consecutiva: a cuánto cerró este martes

El dólar oficial volvió a caer segmento mayorista y se sostuvo por debajo de los $1.400 en medio de la alta volatilidad que sostienen los mercados, condicionados por la incertidumbre en torno al conflicto en Medio Oriente.

El dólar mayorista avanza $0,5 a $1.392,5 este martes, tras caer en la última jornada, y mantiene una distancia con el techo de la banda cambiaria del 19,7%.

En cuanto al segmento minorista, el promedio de entidades financieras elaborado por el Banco Central (Bcra) alcanzó los $1.418,87 para la venta. Asimismo, el billete se mantuvo a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en Banco Nación (BNA).

El dólar blue cerró a $1.385 para la compra y a $1.395 para la venta.

El dólar blue cerró a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.486,27 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.7%. El dólar MEP cerró a $1.431,74 y la brecha con el dólar oficial es de 2.8%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.470,71.