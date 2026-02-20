Fue a la casa de su mamá, la atacó a golpes y lo detuvieron
Sucedió este viernes en el barrio El Casal. El agresor de 24 años quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
Un llamado al 911 que alertó sobre un conflicto de instancias privadas permitió aprehender a un joven de 24 años que se metió en la casa de su madre en el barrio El Casal y la atacó a golpes.
Fue personal de la Sub comisaría Camet que en el marco del Operativo De Sol a Sol llegó a una vivienda en inmediaciones de las calles Federico y Lohiol donde un sujeto estaba agrediendo físicamente a su madre y ocasionando daños en el interior de la vivienda.
Tras poner en resguardo a su madre de 45 años, los oficiales redujeron al sujeto y lo trasladaron a la dependencia donde labraron actuaciones por los delitos de violación de domicilio, lesiones y daños.
El fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán y su presentación en Tribunales este sábado para prestar declaración.
