Fue a la casa de su mamá, la atacó a golpes y lo detuvieron

Un llamado al 911 que alertó sobre un conflicto de instancias privadas permitió aprehender a un joven de 24 años que se metió en la casa de su madre en el barrio El Casal y la atacó a golpes.

Fue personal de la Sub comisaría Camet que en el marco del Operativo De Sol a Sol llegó a una vivienda en inmediaciones de las calles Federico y Lohiol donde un sujeto estaba agrediendo físicamente a su madre y ocasionando daños en el interior de la vivienda.

Tras poner en resguardo a su madre de 45 años, los oficiales redujeron al sujeto y lo trasladaron a la dependencia donde labraron actuaciones por los delitos de violación de domicilio, lesiones y daños.

Tiene 24 años.

El fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán y su presentación en Tribunales este sábado para prestar declaración.