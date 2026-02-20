SUPLEMENTOS
Fue a la casa de su mamá, la atacó a golpes y lo detuvieron

Sucedió este viernes en el barrio El Casal. El agresor de 24 años quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Traslado del imputado.

20 de Febrero de 2026 17:28

Por Redacción 0223

Un llamado al 911 que alertó sobre un conflicto de instancias privadas permitió aprehender a un joven de 24 años que se metió en la casa de su madre en el barrio El Casal y la atacó a golpes.

Fue personal de la Sub comisaría Camet que en el marco del Operativo De Sol a Sol llegó a una vivienda en inmediaciones de las calles Federico y Lohiol donde un sujeto estaba agrediendo físicamente a su madre y ocasionando daños en el interior de la vivienda.

Tras poner en resguardo a su madre de 45 años, los oficiales redujeron al sujeto y lo trasladaron a la dependencia donde labraron actuaciones por los delitos de violación de domicilio, lesiones y daños.

Tiene 24 años.

El fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán y su presentación en Tribunales este sábado para prestar declaración.

