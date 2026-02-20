Los acusados de querer cobrar “sí o sí” una deuda por criptmonedas negaron los hechos

Los tres sujetos de 32, 44 y 53 años acusados de integrar “La banda de los cobradores" y que le exigían “sí o sí” el pago de cinco mil dólares a un hombre por una inversión fallida en criptomonedas negaron haber cometido extorsión alguna y fueron trasladados nuevamente al complejo penitenciario de Batán.

Al término de la declaración de los acusados, que fueron asesorados por miembros de la defensa oficial, el fiscal Luis Ferreyra le pidió al Juzgado de Garantías N°2 que convierta la aprehensión en detención mientras continúa la investigación. La Jueza Rosa Frende validó el pedido y los tres seguirán alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán.

“Los tres se entrevistaron con la defensa, pidieron declarar, dijeron que no emitieron amenaza ninguna contra el denunciante y dieron versiones bastante endebles”, señalaron las fuentes judiciales consultadas por 0223.

Tal como se adelantó, luego de que G.R.R. denunciara que un grupo le exigía el pago de cinco mil dólares en concepto de resarcimiento por una inversión fallida en criptomonedas y tras el aval de la fiscalía temática, fue personal de la DDI el que pactó un encuentro en la estación de servicio de Independencia y Roca donde aprehendieron a los tres autores.

Uno de los tres detenidos.

El jueves por la tarde, apenas un par de segundos después que el denunciante entregara un sobre con dinero, los oficiales aprehendieron a Alex Antonio Barahona Suarez (53), un hombre de nacionalidad chilena que registra algunos procesos penales previos en su país de origen, a Donato Martorella (44) y a Franco Aguirre (32).

Los dos últimos también fueron imputados del delito de encubrimiento ya que el Renault Sandero en el que se desplazaban registraba un pedido de secuestro activo por robo automotor desde el 3 de septiembre del año pasado en el Departamento Judicial de La Matanza.