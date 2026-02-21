Así quedaron las motos de agua que remolcaron al velero: "El arreglo sale una fortuna"

Esta tarde se vivieron momentos de mucha tensión en la costa de Cabo Corrientes, después de que un velero chocara contra el espigón. Según el relato de los guardavidas, la embarcación estaba anclada muy cerca de la costa y cuando el timonel quiso moverla "perdió el ancla y se quedó sin motor".

Fue entonces que intervinieron los chicos que trabajan en "Los tiburones del Cabo" con dos motos de agua. "El velero hizo todo mal. No tenía vela ni motor. Golpeó dos o tres veces las piedras y tuvo suerte de que no se hundió", contaron los guardavidas, quienes también participaron en el operativo improvisado para asistir a la embarcación.

"Se arriesgaron muchisimo los chicos y si no era por ellos se le fondea la embarcación en la escollera", agregó el guardavidas y contó que las motos de agua sufrieron golpes y roturas durante el remolque: "El arreglo cuesta una fortuna y son equipos que usan para trabajar".

La difusión de las imágenes de las motos de agua quizás pueda llegar hasta el dueño del velero y colaborar con los arreglos de los equipos que se dañaron durante el remolque.

El choque del velero en Cabo Corrientes

El choque de un velero contra el espigón ocurrió en una de las playas más concurridas de Mar del Plata y ante la mirada de todos los locales y turistas que disfrutaban de la tarde en la costa.

Cuando los guardavidas y los chicos de las motos de agua lograron controlar la situación, dieron aviso a Prefectura para que acompañen el remolque del velero hasta el Club Náutico Mar del Plata e inicien las investigaciones pertinentes para esclarecer cómo se dieron los hechos.