Soñaba con ser jugador de fútbol, tenía un bebé de un año y murió en la ruta: "Tus ojos nos guían"
Este domingo se cumple un año del trágico accidente. La familia lo recordará en un mural que lo homenajea, mientras su club todavía lamenta la temprana partida.
La madrugada del 22 de febrero del 2025 será recordada para siempre en la familia Villaverde. El joven Francisco, de 24 años, amaba el fútbol y a su hijo de un año, Bastian. Pero un accidente fatal en Rosales y la Ruta 88 terminó con su vida, y con sus sueños.
Su manera de afrontar el deporte, apasionada durante su proceso de inferiores en San Lorenzo, hizo que hoy en día, a casi un año de su fallecimiento, el club lo recuerde con una historia en Instagram y más anécdotas que quedaron en los vestuarios del Juan Montoya. También la comunidad educativa lo extraña: trabajaba como auxiliar en la Escuela Municipal número 7, donde "lo querían los grandes y los nenes", según Iara, la mamá de su hijito.
El siniestro que terminó con su vida
Francisco había comprado una moto en los meses previos a su deceso. En el mismo rodado, se trasladaba a su trabajo y agilizaba los tiempos para ver su hijo, a sus amigos y a la familia. Junto a su prima y otro acompañante, intentaron cruzar la ruta pero la moto mordió el cordón y salieron despedidos.
Horas después, se confirmó la muerte de Villaverde. La noticia conmocionó a la ciudad de Mar del Plata por el recorrido de Fran en el fútbol local, el impacto del siniestro y el pedido de recuperación por los acompañantes, que se salvaron de milagro.
Un recuerdo especial
Este 22 de febrero, a un año de su fallecimiento, la familia convocó a un encuentro en el mural que hicieron en su homenaje. Recordarán lo que siempre entregó: "Hacía reír a todos con sus payasadas", dijeron los familiares.
Amigos, sobrevivientes del accidente y su hijito participarán de una jornada emocionante desde las 18 horas. La cita es en Soler y Canessa, frente a la Escuela 73. "Tus ojos nos guían", es el lema de la convocatoria para honrarlo.
