Soñaba con ser jugador de fútbol, tenía un bebé de un año y murió en la ruta: "Tus ojos nos guían"

La madrugada del 22 de febrero del 2025 será recordada para siempre en la familia Villaverde. El joven Francisco, de 24 años, amaba el fútbol y a su hijo de un año, Bastian. Pero un accidente fatal en Rosales y la Ruta 88 terminó con su vida, y con sus sueños.

Su manera de afrontar el deporte, apasionada durante su proceso de inferiores en San Lorenzo, hizo que hoy en día, a casi un año de su fallecimiento, el club lo recuerde con una historia en Instagram y más anécdotas que quedaron en los vestuarios del Juan Montoya. También la comunidad educativa lo extraña: trabajaba como auxiliar en la Escuela Municipal número 7, donde "lo querían los grandes y los nenes", según Iara, la mamá de su hijito.

La difusión de San Lorenzo, a un año del deceso.

El siniestro que terminó con su vida

Francisco había comprado una moto en los meses previos a su deceso. En el mismo rodado, se trasladaba a su trabajo y agilizaba los tiempos para ver su hijo, a sus amigos y a la familia. Junto a su prima y otro acompañante, intentaron cruzar la ruta pero la moto mordió el cordón y salieron despedidos.

Horas después, se confirmó la muerte de Villaverde. La noticia conmocionó a la ciudad de Mar del Plata por el recorrido de Fran en el fútbol local, el impacto del siniestro y el pedido de recuperación por los acompañantes, que se salvaron de milagro.

Un recuerdo especial

Este 22 de febrero, a un año de su fallecimiento, la familia convocó a un encuentro en el mural que hicieron en su homenaje. Recordarán lo que siempre entregó: "Hacía reír a todos con sus payasadas", dijeron los familiares.

Fran y su hijo, Bastian.

Amigos, sobrevivientes del accidente y su hijito participarán de una jornada emocionante desde las 18 horas. La cita es en Soler y Canessa, frente a la Escuela 73. "Tus ojos nos guían", es el lema de la convocatoria para honrarlo.