Brutal femicidio: así fueron las últimas horas de la joven asesinada a escopetazos por su ex novio

La estudiantes de enfermería había viajado al interior de la provincia para disfrutar de los corsos y visitar a sus abuelos.

En medio de la conmoción por el femicidio de Thania Santillán, dieron a conocer cómo fueron sus últimas horas antes de ser asesinada por su ex pareja en Santiago del Estero.

Un día antes del brutal asesinato, la joven de 22 años pasó la tarde en la casa de su tía en la localidad de Las Tijanas e invitó a Diego Salto, su ex novio con quien estuvo en pareja durante seis años y es el principal acusado del crimen.

En ese encuentro para tomar mates, la estudiante de enfermería había acordado que el hombre la fuera a buscar en moto al día siguiente, porque ella tenía que regresar a su casa en el Barrio General Paz. Por su parte, el hombre se dirigiría a su trabajo en la ciudad de Fernández.

Según informaron, la víctima había viajado al interior de la provincia para disfrutar de los corsos y visitar a sus abuelos. En la madrugada del viernes, el hombre fue a buscarla y emprendieron viaje a bordo de su moto Honda Wave 10.

Desde que la joven salió de su casa y subió a la moto con Salto, viajaron 10 kilómetros antes del brutal episodio. Se desconocen las circunstancias exactas de lo ocurrido entre las 5:30 y las 9:30, aunque todo apunta a que se habría producido un conflicto entre ellos que derivó en amenazas de muerte y el desenlace fatal.

Thania llegó a pedir ayuda y mandarle mensajes a su familia diciéndoles “Chicho me quiso matar con la escopeta”, y en un desesperado pedido de auxilio, también llamó al 911.

A pesar de sus esfuerzos por pedir ayuda, cuando la policía llegó al lugar era demasiado tarde. En un paso vecinal de la localidad de Las Tijanas, encontraron a Salto atrincherado junto al cuerpo de Thania desde hacía más de una hora, luego de matarla de dos disparos en la espalda y la sien.

El caso quedó en manos de la fiscal Lucía González Farías, que dispuso la detención del femicida, ordenó el relevamiento de testigos, la realización de pericias balísticas y el secuestro del arma que se utilizó en el ataque.