Una figura de la televisión argentina contó que le usurparon una casa en Mar del Plata

Sergio Lapegüe, uno de los conductores más queridos de la televisión contó algo que jamás había dado a conocer. Durante la emisión de su programa Lape Club Social, dio detalles del drama que que vivió con una casa que posee en Mar del Plata.

Todo ocurrió cuando comentaban la información de que personas habían usurpado una vivienda. En ese instante, el periodista contó que iba a mostrar imágenes de cómo dejaron la casa de su mujer, que está ubicada en la avenida Constitución de nuestra ciudad.

"Ahora les voy a mostrar cómo dejaron la casa de mi mujer usurpada en Mar del Plata, nunca lo quise contar", expresó el conductor de América. Luego, agregó que "lo viví y lo estoy viviendo ahora también porque tengo en la carnicería, que es de mi mujer, un tipo que está atrincherado".

Posteriormente, la producción compartió el video del interior de la vivienda donde se la puede ver totalmente desmejorada y con daños en paredes. El comunicador confirmó que la casa estuvo 20 años usurpada hasta que pudieron recuperarla.

"Ellos toman la casa de Mar del Plata hace 20 años. Se metió porque mi suegro le dijo 'me la podés cuidar', yo fui a la puerta y este tipo me sacó con un arma", comentó. También dejó en claro que gracias al accionar de la Justicia pudieron recuperarla.