“Vengan a Mar del Plata, está divina”: desde la ciudad, Mirtha Legrand arrancó una nueva temporada en la TV

Mirtha tuvo a dos famosas parejas de hermanos en su primer programa del año.

Mirtha Legrand arrancó anoche un nuevo ciclo al frente de la televisión argentina y como en otros años, eligió Mar del Plata para su primer programa “La Noche de Mirtha”.

Al iniciar el show, el número 58 al frente de la TV, la “Chiqui” se deshizo en elogios hacia nuestra ciudad. "Estoy muy feliz de estar en una nueva temporada en Mar del Plata. En el hotel Costa Galana. Vengan a Mar del Plata, está divina. Las playas, paseos, las plazas, los paseos, los restaurantes, las calles. Los teatros. Todo divino. Así que vénganse a Mar del Plata. Hay que veranear en Mar del Plata”, resaltó Mirtha.

Además, la diva de la televisión elogió el trabajo del diseñador Gerónimo de la Iglezia y de su peinador Humberto Mejias, ambos de Mar del Plata.

Mirtha tuvo como invitados a duplas de famosos hermanos, como el Dúo Pimpinela con Lucía y Joaquín Galán y Soledad y Natalia Pastorutti.

En cuanto al rating, la primera noche de la diva tuvo la gran competencia de MasterChef Celebrity: a las 21:44, el programa de Wanda Nara tocaba un pico de 7.1 puntos de rating en Telefe mientras que en El Trece, La Noche de Mirtha seguía con 2.5 puntos.

A las 21:50, el reality de cocina bajaba a 5.9 puntos y La Chiqui subía a 3.4 puntos de rating, nada mal para tratarse del primer show del año.

Mirtha, próxima a cumplir 99 años -el 23 de febrero- haría otros 5 programas más, que se grabarían antes de su cumpleaños y se rumorea que puede marcar su exitoso ciclo frente a la TV.