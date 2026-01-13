El Municipio le respondió a Laura Ubfal: “Mar del Plata Levanta el Telón es una foto de familia”

Luego que la periodista Laura Ubfal utilice el micrófono de Bondi Live para criticar la gestión del intendente interino Agustín Neme por decidir realizar la tradicional apertura de la temporada Mar del Plata Levanta el Telón, este miércoles desde la Dirección de Cultura explicaron el motivo de la realización del evento con la temporada ya en marcha.

“El intendente era el segundo del que estaba, que está alineado con el Gobierno nacional. Parece que es un tipo joven, no tuvo tiempo de hacer nada…la presentación de temporada va a ser el 14 de enero, cuando ya no queda nadie”, lanzó la periodista, ex integrante del jurado de los premios Estrella de Mar.

“En noviembre acompañamos la presentación e los elencos que hizo Carlos Rottemberg y ya el año pasado se había decidido en función del presupuesto que maneja la cartera que la foto de familia que es Mar del Plata Levanta el Telón se iba a realizar en el mes de enero, con todos los elencos presentes”, dijo en diálogo con Extra (102.1) el director de cultura, Francisco Taverna.

De acuerdo a los dichos del funcionario, las declaraciones de Ubfal fueron un intento por instalar una polémica inexistente. “La gestión consideró que el mejor momento para hacerlo era esta semana, con todos los elencos en Mar del Plata. Mar del Plata Levanta el Telón es una foto y un encuentro para agradecerle a los elencos nacionales y locales su presencia en la ciudad y se puede hacer en diciembre o en enero”, dijo.

"Fueron declaraciones malintencionadas. Nosotros priorizamos el bienestar de los marplatenses", dijo el funcionario.

Además, Taverna explicó que “las mejores obras de la cartelera de Buenos Aires eligieron Mar del Plata como plaza, sobre Carlos Paz” y, en este marco, Mar del Plata Levanta el Telón “es un rato, un encuentro y este es el momento indicado para hacerlo”, cerró.