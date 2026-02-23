Tarjeta Alimentar: denuncian que buscaron reducir los beneficiarios y piden abrir una nueva inscripción

También se refirió a la crítica situación de los comedores, que debieron dejar de cocinar y entregar bolsas de alimento seco.

A pesar del aumento de 876 a 28.000 pesos de la Tarjeta Alimentar por parte del Municipio, el coordinador de la organización social Barrios de Pie, Rodrigo Hernández, cuestionó que realizaron "un desgaste continuo para que menos gente la tenga" y solicitó abrir una nueva inscripción para aquellos que la necesitan.

Si bien indicó a Extra, la radio de 0223, que el anuncio realizado por el Gobierno municipal a fin de año "se efectivizó", lamentó que nunca hayan clarificado "el número de beneficiarios" y subrayó que "cuando uno construye una política pública", se necesita "de una expectativa" y tener una ida de "cuál es el sector que va a hacer emancipado, las raciones de comida que sumás a las familias y quiénes las necesitan".

Entonces, Hernández advirtió que "ese laburo no está en lo público" y aseguró que "se hizo un desgaste continuo para que menos gente tenga la tarjeta" y "aumentaron cuando hay un universo muy chico", lo que no provocó "que la gente mejore sus condiciones".

"Hasta el aumento que subió arriba de los 20.000 pesos, era una tarjeta con la que se percibían 876 pesos por mes. Te salía más caro ir a renovarla cada tres meses y presentar las fotocopias que lo que era la tarjeta", remarcó y solicitó "aclarar cuáles son los servicios y abrir una nueva inscripción para gente que lo necesita".

Bajo ese panorama, el militante señaló que se trató de "una política pública que no tuvo el sentido de un avance del derecho", sino que fue "un anuncio para calmar las aguas en diciembre, que es un mes complicado, y no tiene un impacto efectivo sobre la gente que lo necesita".

La situación de los comedores es cada vez más preocupantes en Argentina.

En la misma línea, consideró que vivimos "una situación de extrema precarización y pauperización en la vida diaria de las familias", lo que los lleva a "trabajar sobre lo colectivo y pedir donaciones, más allá de lo que hoy entrega en parte Provincia y algo de Nación, para pagar una olla". Y también aseguró que aspiran a que "el Gobierno pueda reflexionar y acompañe a las familias que necesitan, que en Mar del Plata y Batán son muchísimas".

Asimismo, el referente de Barrios de Pie denunció que "quitaron los recursos que existían para asistir a los comedores y minuciosamente deterioraron la vida de las familias, y como es más dificil conseguir la proteína para cocinar, comenzaron a realizar entregas individuales y bolsas de alimento seco", a la vez que puntualizó que "empezó a crecer la demanda y las respuestas son menos".

En otro punto, en cuanto a la aprobación de bajar la imputabilidad de 16 a 14 años, subrayó que "eso no soluciona los los problemas de la gente ni la inseguridad", y que en realidad habría que tratar "la primera inseguridad, que es la inseguridad de la gente que no tiene para comer o para garantizar sus condiciones materiales".

"Hay una situación de una regresión hacia todos los ámbitos de la vida de la gente y un crecimiento paralelo de la violencia, muchas veces vinculado a lo juvenil. Lo que se intenta hacer es tener una mirada punitiva. Pero cuál va a ser la reinserción a sus territorios y al barrio, eso es lo que no nos preguntamos. Lo que se debe poner en discusión es cambiar las condiciones de vida de la gente, pero de una forma estructural. Estamos poniendo el carro delante del caballo", concluyó el trabajador social.