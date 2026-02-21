El Tren de Capital Humano llega a Mar del Plata

Estará disponible desde el lunes 23 de febrero hasta el 6 de marzo.

A partir del lunes llega a Mar del Plata el Tren de Capital Humano. El dispositivo “9 de Julio” estará en la Estación Ferroautomotora, con atención en distintas especialidades médicas, estudios con aparatología y entrega de lentes para chicos de la campaña “Ver para ser libres”. También se podrán hacer diferentes trámites, en una acción conjunta entre Nación y Municipio.

Estará disponible hasta el 6 de marzo, en San Juan y Avenida Luro, todos los días de 8:15 a 16. Los turnos se pueden sacar desde las 7:30. Las especialidades incluyen clínica, pediatría, nutrición, ginecología, oftalmología y odontología, entre otras.

El tren está coordinado por el Gobierno Nacional y el Municipio de General Pueyrredón. Con el fin de brindar controles preventivos sin costo, acceso a trámites y un espacio cultural. También habrá atención para trámites de ANSES y RENAPER, y servicios sociales, discapacidad y niñez, en conjunto con las secretarías de Desarrollo Social y de Salud.

Se podrán hacer estudios como mamografías, radiografías y audiometrías

Se podrán hacer estudios como mamografías, radiografías y audiometrías, además de controles oftalmológicos y entrega de anteojos a través de “Ver para ser libres”, que el año pasado entregó más de 500 lentes en distintos puntos de la ciudad.

El tren tiene 5 consultorios equipados con sillones de odontología y ginecología, insumos descartables y personal técnico y administrativo para coordinar los turnos. En cuanto ANSES se podrán gestionar trámites previsionales, excepto iniciar jubilaciones. El Registro Nacional de las Personas hará el inicio del trámite de DNI, que luego se enviará por correo.

Además, el Municipio dispuso un espacio de promoción de programas en servicios sociales, discapacidad y atención de niñez, adolescencia, juventud y familia.