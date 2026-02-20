Mar del Plata celebra el "Carnaval de Vacunas" y refuerza la protección de niñas y niños antes del inicio de clases

Con el ciclo lectivo 2026 a punto de arrancar, la ciudad de Mar del Plata intensifica sus estrategias sanitarias para garantizar la vacunación de niñas, niños y adolescentes. Del 18 al 20 de febrero el “Carnaval de Vacunas” se desarrolló en el Polideportivo Colinas, mientras que del 23 al 27 se llevará a cabo en el Polideportivo Libertad, con atención de lunes a viernes de 9 a 14.

La iniciativa pone especial énfasis en las vacunas de ingreso escolar para niñas y niños nacidos en el 2021 y las de 11 años, correspondientes a los nacidos en 2015. Además, quienes asistan podrán llevarse entradas para espectáculos infantiles.

La directora general de Salud de la Municipalidad de General Pueyrredon Verónica Palmisciano explicó que la medida busca revertir la baja en los índices de vacunación que se observó durante y post-pandemia: “Los números han ido un poco bajando y hay vacunas que no llegan a las metas estipuladas por el Ministerio".

"La vacuna genera inmunidad de rebaño, lo que disminuye el contagio y el impacto de cada enfermedad”, afirmó la doctora y recordó que el año pasado se registraron brotes de coqueluche y sarampión, enfermedades que pueden afectar gravemente a la población, incluidas las embarazadas.

Vacunación escolar y control de la libreta snaitaria

Palmisciano señaló que la vacunación de ingreso escolar puede aplicarse desde los cinco años y que este año corresponde a los niños nacidos en 2021. “Podemos aprovechar el inicio de clases para asegurarnos de que todo esté al día, de cara al invierno, que siempre expone más a las enfermedades contagiosas”, dijo y recordó que ante cualquier duda los padres deben acudir a pediatras o centros de salud con la libreta de vacunación.

En caso de pérdida de la libreta, la doctora indicó que existe un registro digital que facilita el control: “Hace dos años se implementó el CIPRES, un sistema de registro de vacunas que ya va cargando la información. La libreta sigue siendo importante, pero el registro digital nos permite reponer vacunas que no estén registradas”.

La profesional destacó que la caída en los índices no se debe tanto al movimiento antivacunas, sino a postergaciones: “Más que antivacuna, vemos que los padres postergan las vacunas, y esos tiempos pueden extenderse incluso dos años. Nosotros trabajamos en el recupero: un niño que tenía que vacunarse en 2024 se la está poniendo ahora, pero estuvo expuesto todo este tiempo”.

Además, mencionó la importancia de las vacunas para embarazadas: “Hay vacunas que tienen un tiempo finito para aplicarse entre la semana 32 y 36, para que pasen anticuerpos al bebé y esté protegido frente a la bronquiolitis del invierno”.

Para facilitar el acceso, Palmisciano destacó la combinación de centros de salud y dispositivos itinerantes. “Tenemos los 34 centros de salud vacunando en su horario completo, el centro de Colonia y Salta funciona de 8 a 18 de lunes a lunes, y los polideportivos nos permiten llegar a los barrios. Todos entendemos que tomar un día de trabajo para llevar a un hijo es un esfuerzo, pero es clave para mantener buenas coberturas de vacunación”, cerró.