Locura total: una pelea entre vecinos terminó con escopetas, pistolas y tiros

Un grave episodio de violencia vecinal se registró en el barrio El Tuscal, en la ciudad de La Banda, donde una discusión escaló hasta convertirse en un enfrentamiento que incluyó disparos de arma de fuego y personas heridas.

De acuerdo con la información recabada por El Liberal, diario de Santiago del Estero, el conflicto se habría iniciado por diferencias de vieja data entre residentes del sector, aunque por causas que aún son materia de investigación. Con el correr de los minutos, la tensión fue en aumento y derivó en agresiones físicas entre los involucrados.

En medio del enfrentamiento, uno de los vecinos extrajo un arma de fuego y efectuó disparos al aire, lo que generó pánico entre quienes se encontraban en el lugar. La escena fue registrada por un testigo a través de su teléfono celular, imágenes que luego comenzaron a circular entre los habitantes del barrio.

Ante la gravedad de la situación, vecinos alertaron a las autoridades y efectivos policiales acudieron rápidamente para controlar el enfrentamiento y evitar que el conflicto pasara a mayores.

La Policía trabajó en el lugar con el objetivo de identificar a los protagonistas del hecho y secuestrar el arma utilizada. La investigación continúa para determinar las responsabilidades penales y esclarecer las circunstancias que desencadenaron el violento episodio.