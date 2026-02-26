Gritos y destrozos en una madrugada violenta: detienen a un joven tras agredir a su pareja en un hotel

Un hombre de 27 años fue aprehendido durante la madrugada de este jueves 26 de febrero en Villa Gesell tras un episodio de violencia de género ocurrido en un hotel ubicado sobre avenida 3 al 1100.

La intervención policial se originó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre un conflicto de pareja en el lugar. Al arribar, los efectivos constataron una situación de agresión física hacia una mujer de 25 años, quien presentaba lesiones de carácter leve, según se informó oficialmente.

De acuerdo a los datos brindados, además de la agresión, el acusado había dañado el teléfono celular de la víctima y provocado la rotura de algunas de sus prendas personales.

El hombre fue reducido y trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la justicia con intervención de la UFID N° 6.

En tanto, la víctima recibió asistencia y manifestó su intención de impulsar acciones penales. Asimismo, se activaron los protocolos previstos para casos de violencia de género, con la correspondiente intervención de los organismos de protección y acompañamiento.

Desde el ámbito oficial destacaron que la rápida respuesta permitió resguardar a la mujer y evitar que la situación escalara. Ante situaciones similares, se recuerda la importancia de comunicarse de inmediato al 911.