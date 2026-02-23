Fin de una era: Gallardo anunció que se va de River

La última imagen de Gallardo como técnico de River, saliendo del "José Amalfitani" luego de una nueva derrota y una pobre imagen de River.

La noticia que se veía venir, se vino. El actual momento de River puso por primera vez en el ojo de la tormenta a Marcelo Gallardo como nunca antes había pasado y tras la derrota ante Vélez, sin encontrar nuevamente soluciones, el entrenador hizo un día de silencio y luego de la práctica del lunes anunció con un video grabado que fue emitido por las cuentas oficiales de River que el jueves frente a Banfield dirigirá su último partido en este segundo ciclo como técnico del club.

El entrenador más ganador en la historia del "millonario" decidió no continuar al frente del plantel, decisión que se hizo oficial tras una seguidilla de tres derrotas consecutivas en el campeonato. Si bien la renuncia estuvo en su mente desde el domingo en el Estadio José Amalfitani, prefirió tomarse un tiempo para reflexionar antes de comunicar su determinación.

El lunes por la tarde, Gallardo llegó temprano al predio de Ezeiza, donde tras dialogar con su cuerpo técnico y esperar al plantel, dirigió la práctica habitual. Más tarde, la llegada del presidente de River, Stefano Di Carlo, al centro de entrenamiento confirmó las sospechas sobre la decisión del Muñeco.

En una reunión de casi dos horas con la presencia de referentes del equipo, Gallardo informó a la dirigencia, que le había renovado el contrato apenas tres meses atrás, que no continuará en su cargo. Este anuncio se da en medio de una crisis deportiva que ubica a River como el equipo con más derrotas (10) en las últimas 15 fechas de la Liga Profesional de Fútbol, entre 30 clubes. La despedida oficial será el jueves en el Monumental cuando River reciba a Banfield.

Este segundo ciclo de Gallardo en River, que se extendió por más de un año y medio, estuvo lejos de las expectativas por el rendimiento del equipo, los resultados adversos y la falta de éxito en los mercados de pases. El propio Muñeco reconoció a fin de año que "se lo ganó" por su trayectoria, pero finalmente la situación actual no dio para más.

Ahora River enfrenta el desafío de definir cómo continuará su camino sin la figura de la leyenda en el banco de suplentes, con un plantel golpeado y bajo la mirada crítica de sus simpatizantes. La historia del club entra en una nueva etapa sin Gallardo, cuya huella quedará marcada en la institución.

