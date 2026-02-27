En una sesión hiper corta, aprobaron las ordenanzas Fiscal e Impositiva con aumentos de tasas

La Tasa Vial fue uno de los ejes de la polémica durante el tratamiento.

"Un trámite tarda más", se escuchó decir esta mañana en los pasillos del Concejo Deliberante, luego de la sesión de 15 minutos en la que los Concejales y Mayores Contribuyentes realizaron la asamblea para dar aval a las ordenanzas Fiscal e Impositiva.

Con una votación que terminó con 15 votos positivos y 7 negativos por parte de los contribuyentes, y de 14 a 10 por los concejales, el saldo final fue de 29 a favor (La Libertad Avanza, Vamos Juntos, CC y UCR) y 17 negativos (Frente Renovador, Acción Marplatense y Unión por la Patria).

Con la aprobación se le dio aval al polémico aumento del 11% inicial en la TSU (Tasa de Servicios Urbanos), que sufrirá subas de acuerdo a la inflación, junto con la cuestionada Tasa de Mantenimiento de la Red Vial (Tasa Vial) y la nueva Tasa de Alumbrado Público, que se cobrará con el servicio eléctrico.

Las últimas dos generaron controversia esta semana luego de que el Gobierno nacional incorporara un nuevo mecanismo en el sitio oficial de la Jefatura de Gabinete para que los ciudadanos puedan denunciar la aplicación de tasas municipales en todo el país. La plataforma, denominada Transparencia Tributaria Municipal, fue lanzada en diciembre del año pasado y permite conocer en detalle las tasas que aplican los municipios, sus valores, los sectores afectados y las diferencias entre jurisdicciones.

A este sistema se sumaron reclamos por las dos últimas tasas aplicadas en General Pueyrredon, con contribuyentes y personajes públicos que aseguraron que se trata de "una ilegalidad total". "Pretenden quedarse con $17.000 millones de los marplatenses", denunciaron legisladores a través de las redes sociales.