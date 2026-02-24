En cuatro años, la Municipalidad donó al menos 34 lotes a familias que los ocupaban irregularmente

La toma de tierras es una realidad en los grandes centros urbanos del país, en el marco de una crisis habitacional que se profundiza.

En los últimos cuatro años del mandato de Guillermo Montenegro, la Municipalidad de General Pueyrredon entregó al menos 56 lotes a familias con distintas situaciones de vulnerabilidad habitacional, dentro de los cuales 34 casos fueron donaciones gratuitas a personas que ocupaban irregularmente predios fiscales.

Pese a que el gobierno local del Pro mantiene un discurso público abiertamente crítico respecto de la toma de terrenos, el Ejecutivo municipal viene reconociendo la posesión pacífica y prolongada por parte de los ocupantes, como así también sus acciones tendientes a la regulación dominial. Asimismo, afirma que la donación de los predios fiscales se trata de una solución “pragmática”, ante la circunstancia de que la Comuna no impulsará acciones legales de desalojo.

La información surge de los sucesivos expedientes que el Ejecutivo viene presentando al Concejo Deliberante, ya que la donación y el otorgamiento de predios municipales es competencia del Legislativo municipal. De hecho, además de las ordenanzas sancionadas en estos años, actualmente se encuentran en estado parlamentario al menos seis expedientes para nuevas donaciones y otorgamientos de permisos de uso y ocupación.

Las ordenanzas fueron propuestas durante la gestión de Montenegro y aprobadas bajo la presidencia del Concejo Deliberante a cargo de Marina Sánchez Herrero.

Según un procesamiento realizado por 0223 en base a los datos oficiales de acceso público, son al menos 56 los lotes entregados desde 2022, a través de 34 ordenanzas sancionadas, la mayoría de ellas por unanimidad, aunque en algunos casos se registraron abstenciones y votos en contra de algunos bloques. En total, esas parcelas abarcan 17.462 metros cuadrados, poco menos de dos hectáreas, todas ellas en zonas urbanas con distintas realidades. La mayoría se encuentran en barrios precarios de Mar del Plata, aunque también hay algunos en zonas de mayor poder adquisitivo.

Las modalidades para la entrega de los lotes se dividen en dos. Por un lado, la donación a título gratuito, donde en la mayoría de los casos se trata de tomas ilegales de predios de titularidad municipal, con décadas de antigüedad y donde las familias ya construyeron sus viviendas. Por el otro, el Concejo Deliberante también sancionó ordenanzas que otorgan terrenos baldíos fiscales a través de permisos de uso y ocupación, con un plazo de cinco años y con la proyección de una futura compra por parte de los beneficiarios.

La donación, una solución “pragmática” ante una realidad social inocultable

El déficit habitacional en Argentina, basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, afecta a más de 3 millones de familias, combinando falta de vivienda y necesidades de mejoras. General Pueyrredon no escapa a esa realidad, que es aún más notoria en los grandes centros urbanos del país.

Y detrás de los casos más resonantes de tomas multitudinarias, a cuentagotas se consignan por centenares los hechos en los que familias toman un terreno para allí construir su futuro. Algunas de ellas, precisamente, sobre lotes de propiedad municipal que en estos años derivaron en diversas ordenanzas impulsadas por el gobierno para regular la situación dominial.

En los mensajes del intendente Montenegro que acompañaron los originales proyectos de ordenanza se relatan situaciones de tomas estables, pacíficas y permanentes, con finalidad habitacional y que se extienden ya no por años, sino por décadas, a lo que se suman actuaciones de parte de los ocupantes tendientes a la regulación dominial. Tras la ordenanza, los beneficiarios firman un contrato de donación, donde se comprometen a destinar el inmueble a vivienda familiar única y de ocupación permanente, asumiendo el costo de la escritura traslativa de dominio.

Entre los casos donde se especificó la fecha en que se inició la ocupación, el promedio de permanencia es de 45 años. El caso más antiguo data de 1960, con la ocupación de un terreno de 380 m² en Molteni al 4700, en el barrio San Carlos, en una zona privilegiada de Mar del Plata. También se resolvió una toma que data de 1963, en un lote de 430 m² en Garay al 8000, en el barrio Belisario Roldán.

Los casos abarcan una extensa geografía del distrito de General Pueyrredon, con tomas que van desde Playa Serena hasta Parque Camet, alcanzando Gloria de la Peregrina y Colinas Verdes, y pasando por San Jacinto, Los Tilos y Regional, entre otros. También se destaca un caso colectivo que en 2025 se resolvió con la donación de 14 lotes a familias del conocido como Asentamiento N° 13 del barrio Las Américas, una ocupación que databa de 1975, en la zona de Labardén y 12 de Octubre.

“Resulta imprescindible comprender la cuestión a la luz de la realidad social imperante y proceder de un modo pragmático ante el hecho indiscutible de que el Municipio no iniciará una acción legal de desalojo para recuperar el predio, ni sus ocupantes procederán a su compra por no contar con los medios económicos para hacerlo”, se resalta en algunos de los expedientes.

Asimismo, se destaca que “la propuesta de donación es favorable a la familia ocupante, en tanto comienza a tener seguridad jurídica en la tenencia del predio, como así también al Municipio, en tanto se desprende de un lote que no posee desde hace décadas, pudiendo generar un nuevo contribuyente”.

Pese al discurso contra las tomas de tierras, el gobierno viene regularizando la situación de tomas de terrenos municipales.

Las otras donaciones

A las 34 regularizaciones de tomas se suman otras 10 donaciones de casos que no tuvieron su origen en una ocupación de predios fiscales. También en 2025 el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza a través de la cual donó nueve lotes que habían sido otorgados en 1988 mediante permisos de uso y ocupación, en el marco del Programa 18 de Viviendas, por el cual familias construyeron sus viviendas mediante un proceso de autoconstrucción con asistencia técnica y algunos materiales provistos por la Municipalidad.

Esos lotes debían ser vendidos por la Comuna a los titulares de los permisos en un plazo de cinco años, pero la venta nunca se concretó, por lo que ahora el Municipio decidió donarlos. “La solución más rápida, consistente y sobre todo justa es una cesión a título gratuito a favor de los beneficiarios”, concluyó el gobierno.

El último caso surge de una resolución judicial, en la que se ordenó a la Municipalidad dar una solución habitacional a una joven que debía atravesar un trasplante de riñón y necesitaba una vivienda apta para el posoperatorio. En primer lugar se avanzó con un permiso de uso de un lote en Colinas Verdes y luego se concretó la donación.